“Sei goffa”, le parole del medico durante una visita a una bimba dislessica: denunciato per diffamazione

La madre di una bimba dislessica di 10 anni ha denunciato per diffamazione il medico che l’ha visitata. Le avrebbe detto: “Sei goffa, non riesci ad impugnare una penna per scrivere”

“Sei goffa”, “non ti sai muovere”, “non riesci ad impugnare una penna per scrivere”, “lascia quel cellulare perché non lo sai usare”: tutte frasi che una bimba dislessica di 10 anni si sarebbe sentita dire dal medico che avrebbe dovuto occuparsi del suo disturbo, con il quale convive da quando è nata e le ha portato anche a disturbi nell’apprendimento. La piccola vive con la sua famiglia in un paesino nel nord del Salento, dopo quelle presunte affermazioni ha iniziato a soffrire di attacchi d’ansia, crisi di pianto e tachicardia tale da rendere necessaria l’assunzione di calmanti. La madre ha deciso di denunciare il medico per diffamazione.

“Definendo la bambina come goffa – si legge nella denuncia – approcciandosi nei confronti della stessa con modi pressoché rudi, le avrebbe cagionato un turbamento morale”. La visita in questione risale al 22 giugno scorso, nel corso della quale la bambina si sarebbe sentita chiedere anche se sapesse ballare, perché chi sa farlo è in grado – secondo la persona che l’ha visitata – anche di scrivere. Ma la sua passione per l’hip hop, che pratica da anni, avrebbe dovuto essere sostituita dalla danza classica. Dopo quella visita, la piccola ha inoltre iniziato a manifestare avversione verso i medici in generale. Durante il controllo si sarebbe sentita ripetere di essere affetta da un evidente deficit poiché sarebbe rimasta ad un livello di seconda elementare avendo dei problemi di crescita.