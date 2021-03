“I medici che rifiutano il vaccino vanno sospesi senza stipendio”

Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano, ieri ospite della trasmissione Tagadà su La7 ha detto la sua sul fenomeno dei medici e degli operatori sanitari che rifiutano il vaccino anti COVID. Secondo Pregliasco vanno allontanati dal loro incarico, ma non solo: la sospensione dovrebbe riguardare anche il blocco dello stipendio

Pregliasco ha spiegato, come riporta Dire: “Sospesi e senza stipendio. I medici che non vogliono vaccinarsi dovrebbero essere allontanati dall’incarico“, aggiungendo: “L’aspetto della prevenzione non è sufficientemente considerato dai medici, lo vedo anche nel corso di igiene che faccio alla Statale di Milano- prosegue Pregliasco- i medici spesso sono più dediti alla parte terapeutica; questo però non vuol dire che nel complesso i sanitari non aderiscano al vaccino, piuttosto anche alcuni casi, pochi, di rifiuto del vaccino, sono determinanti”.

Il direttore del Galeazzi ha poi anche sottolineato a ADnkronos Salute: “Credo che, raggiungendo almeno un 20-30% di copertura vaccinale, avremo già dei risultati importanti che ci possano far sperare in una convivenza più serena” con Covid-19. Secondo Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, è questa la condizione per contare sull’estate migliore auspicata con ottimismo dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Già raggiungendo un 20-30% di copertura, comprendendo soprattutto i soggetti più anziani e più fragili possiamo sperare” in un quadro più roseo rispetto a quello attuale, “anche considerando i risultati che già ora si intravedono in termini di riduzione dell’incidenza tra i soggetti vaccinati. Poi – precisa Pregliasco – è naturale che, quanto più si andrà oltre” con i livelli di copertura vaccinale della popolazione, “tanto più si vedranno risultati positivi e convincenti”.