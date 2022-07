“Ma andate in malora”, Mauro Corona sbrocca e abbandona lo studio di ZonaBianca | VIDEO

Era in collegamento con ZonaBianca per dare il suo punto di vista sulla tragedia della Marmolada. Lui, da esperto alpino, aveva già espresso il suo pensiero in diverse interviste precedenti. Soprattutto sul tema del “mancato allarme” per via delle alte temperature. E proprio su questo argomento è andato in scena uno scontro in diretta televisiva. Prima Mauro Corona si è scontrato con il conduttore Giuseppe Brindisi, poi con la giornalista Sabrina Scampini, come testimoniato da questo video.

Mauro Corona asfalta la “sapiente di montagna” Sabrina Scampini e abbandona il collegamento.#zonabianca pic.twitter.com/GBu9Qr2D4X — Rossella Vezzi (@vezzi_rossella) July 5, 2022

Mauro Corona litiga con tutti e abbandona la diretta con ZonaBianca

Prima di alzarsi e abbandonare il collegamento in diretta con Rete4, Mauro Corona si è scagliato proprio contro Sabrina Scampini, dicendole di non poter parlare di montagna perché lei non è esperta. E, al culmine della lite dialettica, ha lasciato vacante la sua sedia davanti alla telecamera.

“L’anno scorso era più caldo di ieri non si può fare una retorica così di bassa lega. Lei non sa nulla di montagna, non sa nemmeno come sono fatte. Venga su a capire, mentre sta lì a parlare di cose che non conosce. Basta, me ne vado. Vi mando a quel Paese, tenetevi la sapiente di montagna. Andate in malora tutti, gentucola”.

Ma prima della fine del collegamento, Mauro Corona si era scontrato anche con Giuseppe Brindisi, proprio sul tema della mancata allerta per via delle temperature superiori alla media sulle vette della Marmolada.

“Smettiamola con la retorica. Il giorno prima c’era il doppio della gente. Allora non andiamo a lavorare perché ci sono gli incidenti sul lavoro, non attraversiamo sulle strisce perché c’è il rischio che ci investano. La vita è fatta anche di questo. La colpa è nostra che abbiamo distrutto l’atmosfera. Siamo passati da un clima mediterraneo a un clima tropicale. Non faccia retorica, sennò me ne vado subito. Attenzione con me, Brindisi. Con me non deve giocare”.

Avvisaglie, che, dunque, erano già tutte sul tavolo della trasmissione e che poi si sono rivelate con la lite dialettica e l’abbandono del collegamento.