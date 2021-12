Maurizio Tuscano, il poliziotto investito e ucciso mentre effettuava i rilievi di un incidente in autostrada

Erano appena le 6.30 del mattino quando Maurizio Tuscano, poliziotto 58enne residente a Moggio Udinese, stava effettuando i rilievi di un incidente avvenuto poco più di un’ora prima tra due automobili lungo l’autostrada A23 in direzione Nord, all’altezza del Comune di Colloredo di Monte Albano. Aveva ancora in mano la cartellina sulla quale stava annotando tutte le informazioni circa il sinistro quando un’auto l’ha travolto a grande velocità mentre era di spalle: l’uomo, che stava completando il turno di notte, è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate. Sarebbe andato in pensione tra due anni.

L’incidente del quale stava effettuando i rilievi è avvenuto per cause ancora da accertare: i conducenti delle due vetture sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati trasportati all’ospedale. E proprio mentre erano in corso le operazioni di soccorso, il dramma. Purtroppo per Maurizio non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari. Sul posto la polizia stradale di Amaro, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona per la messa in sicurezza.

Il cordoglio della polizia per Maurizio Tuscano