Il capo del dicastero dell’Istruzione, in collegamento con Fabio Fazio, ha indicato le procedure per lo svolgimento della prova

È già tempo di esami. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in collegamento con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, in onda su Rai3. L’esame di maturità 2021 (e anche quello di terza media) non sarà una tesina raffazzonata, ma sarà il frutto di un lavoro protratto nel tempo che gli studenti dovranno iniziare (previa coordinamento con i professori) molto prima rispetto alla fine dell’anno scolastico.

Maturità 2021, il ministro Bianchi la spiega nel dettaglio

“Gli esami di quest’anno sono un punto importantissimo. Chiediamo fin da subito, da questo mese, che i ragazzi, i consigli di classe cioè i professori che li hanno seguiti per cinque anni o per tre anni, per le classi dei più piccoli, concordino un tema sul quale sviluppare in 40 giorni un elaborato da discutere in presenza – ha detto Patrizio Bianchi, confermando quanto inserito nel testo delle ordinanze firmate -. Dice una tesina? No, non è una tesina raffazzonata. È un lavoro, ci devono mettere un mese per scriverlo. Anzi di più, 40 giorni. Poi lo danno al loro consiglio di classe e poi, dopo quindici giorni, lo andranno a discutere in presenza”.

“La maturità sarà finalmente una prova di maturità, una cosa seria e rigorosa.” Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione, sulle novità della Maturità di quest’anno a #CTCF pic.twitter.com/TPapnlx2sR — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 21, 2021

Questo vale per la maturità 2021, ma anche per l’esame di terza media. “Perché discutere un lavoro che ci hai messo un mese per farlo, è l’esame di maturità”, ha proseguito Patrizio Bianchi in collegamento con Fabio Fazio.

Ai docenti: vaccinatevi

“Credo che sia importante che i nostri insegnanti non solo si sentano tranquilli ma che siano in grado di tranquillizzare – ha proseguito il Ministro dell’Istruzione, parlando della campagna di immunizzazione -. Chiedo sia portata avanti con grande forza una campagna di vaccinazione che deve essere il segno con cui la scuola partecipa alla vita del Paese, dopo di che sia responsabilità di altri decidere quali vaccini. Abbiamo bisogno di tornare ad operare nella totale tranquillità”.

(foto: da Che Tempo che Fa, Rai 3)