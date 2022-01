Che la coerenza molte volte non sia una peculiarità della politica è ormai un fatto assodato da tempo. Ma stupisce sempre quando il cambio di paradigma è così netto come è successo in questi giorni al leader della Lega Matteo Salvini.

L’insostenibile coerenza di Salvini su Mattarella

Salvini, da sempre molto attivo sui social, ha pubblicato su Twitter un post di ringraziamento al Presidente della Repubblica, quasi arrivato alla fine del suo mandato: “Grazie al Presidente Mattarella, di tutto e per tutto. #discorsodifineanno”. Così si legge in un tweet del leader leghista.

Nulla da criticare, un ringraziamento sentito da parte di un politico a un Presidente della Repubblica, che sta per terminare il suo mandato, dopo il suo ultimo discorso di fine anno. Ma Salvini, forse, non ha fatto i conti con la memoria del web. Sì, perché si sa, i social ricordano tutto.

E allora non si può non tornare indietro al 31 gennaio 2015, data in cui lo stesso Salvini scriveva su Twitter: “Mattarella non è il mio presidente”.

C’è da dire che i suoi “seguaci”, per rimanere nell’ambito dei social network, non hanno gradito. Anzi, non hanno gradito è dire poco. “Ma non ti fai ribrezzo?”, è uno dei commenti che appaiono sotto al Tweet di ringraziamento a Mattarella. E ancora: “Ti sei venduto per poco, al prossimo giro non esisterai più! Auguri!”, “Caro senatore, gli eventi a venire ci faranno capire che cosa, o chi, ha determinato il suo turnaround. Allo stato non è dato comprendere. La metamorfosi è stata repentina ed inaspettata”, “Renditi conto di ciò che hai twittato e di ciò che pensa la gente che avrebbe avuto, intenzione di votarti. Con grazie a Mattarella hai toccato il fondo”.

Insomma, i fedelissimi di Salvini non hanno preso bene il suo voltafaccia, chissà cosa farà adesso il senatore per rimediare.