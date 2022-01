Harriet Robson, ex fidanzata del calciatore del Manchester Mason Greenwood, ha mostrato sui social quelle che secondo quanto da lei denunciato sono i segni delle violenze che l’uomo avrebbe commesso nei suoi confronti. La polizia di Manchester sta già indagando, e la squadra ha preso posizione con un comunicato: “Siamo a conoscenza di immagini e accuse che circolano sui social media. Non faremo ulteriori commenti fino a quando i fatti non saranno stati accertati. Il Manchester United non perdona la violenza di alcun tipo”. Le immagini sono particolarmente sconvolgenti: la donna mostra diversi lividi su una coscia e su un braccio, oltre a un rivolo di sangue che le parte dalle labbra e arriva fino al petto. “A tutti coloro che vogliono sapere cosa mi fa effettivamente Mason Greenwood”, ha scritto. Ha anche pubblicato un audio, attribuendolo al suo presunto aggressore, nel quale il calciatore la minaccerebbe e dal quale si evince che l’avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali con lui. Le immagini – disponibili ormai sui social – potrebbero essere troppo impattanti per la sensibilità di alcuni, ma per necessità di cronaca sono visibili per chi volesse farsi un’idea in diversi Tweet che hanno ripreso le storie di Robson: uno ad è esempio è questo.

Con foto ed audio, che cosa manca affinché venga arrestato?

La rabbia che ho leggendo gente che non si fida di foto e registrazioni non la so spiegare#Greenwood pic.twitter.com/5ByeHdqqpy — Virginia Asya Bacci (@viasyba) January 30, 2022

Le accuse di violenza al calciatore del Manchester United Greenwood da parte dell’ex fidanzata

La vicenda è resta tutta da verificare ma sta destando particolare scalpore in Inghilterra, paese d’origine dell’atleta ventenne. Interpellata dal Mirror sulla vicenda, la polizia di Greater Manchester ha dichiarato di essere “a conoscenza di immagini e video che circolano sui social media” e che “sono in corso indagini per stabilire le circostanze complete”. La coppia era nata ai tempi della scuola, ma un tradimento di Greenwood aveva interrotto i rapporti: insieme a un connazionale, nel settembre 2020 aveva fatto introdurre alcune modelle islandesi nell’albergo della nazionale che giocava in trasferta, venendo espulso dal ritiro.