A dare la notizia per primo è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che ha scritto: “Appena celebrate le nozze simboliche tra il presidente Silvio Berlusconi e l’onorevole Marta Fascina, Marta potrebbe essere in dolce attesa”.

Circola sul web, da qualche ora, l’indiscrezione di una presunta gravidanza di Marta Fascina. Dopo le nozze simboliche con Silvio Berlusconi la 32enne sarebbe ora in dolce attesa (e il leader di Forza Italia diventerebbe papà per la sesta volta). O almeno questo dicono gli ultimi rumours. A sganciare la bomba è stato direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che nella sua rubrica di gossip su Mow, ha dato per primo la notizia.

“Marta Fascina incinta, Berlusconi di nuovo papà”: l’indiscrezione social (già smentita da Forza Italia)

“Appena celebrate le nozze simboliche tra il presidente Silvio Berlusconi e l’onorevole Marta Fascina, ‘Marta potrebbe essere in attesa’. Lei ha solo 32 anni ma non sono certo i suoi 86 a farmi desistere dal pensare che questa voce potrebbe essere anche vera. Prima di tutto sono innamoratissimi (e lo so per certo) e Silvio, come lo chiamano i suoi fans, non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno di energia. D’altra parte – conclude Alessi – Charlie Chaplin ebbe figli fino a tardissima età e sto parlando di 60 anni fa”.

Da Arcore, almeno inizialmente, nessuno ha commentato l’indiscrezione sulla presunta gravidanza di Marta Fascina. Ma, come riporta l’Agi, autorevoli fonti di Forza Italia, hanno ora smentito la notizia, dichiarando che si tratta in realtà di una fake news. Sui social, intanto, gli utenti si sono scatenati, tra meme e battute al vetriolo. A dominare, è l’hashtag #cinegravidanza, accompagnato da tutta una serie di rimandi cinematografici riadattati alla notizia della gravidanza.

#martafascina incinta, ma ormai il cavaliere fatica anche a ricordare quanti figli ha pic.twitter.com/Wy4yL9OWpu — il Gatto Pardo (@ilGatt0Pardo) March 26, 2022

#martafascina incinta, ecco il momento in cui Berlusconi lo viene a sapere pic.twitter.com/hE7VOa0cmV — il Gatto Pardo (@ilGatt0Pardo) March 26, 2022

Silvio Berlusconi ha già cinque figli. Marina e Pier Silvio – nati dal matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio – e Barbara, Eleonora e Luigi avuti dalla seconda moglie, Veronica Lario. Il Cavaliere ha anche undici nipoti: dall’ultimo arrivato, Francesco Amos, quarto figlio di Barbara Berlusconi fino a Lucrezia Vittoria, che Pier Silvio Berlusconi ha avuto nel 1990 dalla modella Emanuela Mussida.