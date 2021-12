Il marito che accoltella la moglie dopo esser andati dall’avvocato per la separazione

Si erano dati appuntamento nello studio legale di via Foscolo, dove avevano parlato con un avvocato per portare avanti le pratiche per la separazione. Poi, al termine dell’incontro, sono scesi insieme ma nell’androne di quel palazzo – nei pressi della stazione di Padova – un folle gesto che ha messo in serio pericolo la vita della donna. Un tentativo di femminicidio, con il marito che accoltella la moglie proprio al termine di quell’incontro che rappresentava un tassello per la fine di un rapporto già compromesso. Ora la donna è ricoverata in gravi condizioni in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita anche se la situazione è continuamente monitorata dai medici. L’uomo, dopo la fuga, si è costituito in caserma ed è stato arrestato.

Marito accoltella moglie dopo l’incontro con l’avvocato per la separazione

Secondo le ricostruzioni, l’uomo – 42 anni – si era recato nello studio legale di via Foscolo a Padova armato di coltello. E proprio al termine dell’incontro con l’avvocato e la futura ex moglie per delineare le procedure per la separazione, ha deciso di sferrare quella coltellata al corpo della donna con cui aveva vissuto per diverso tempo. Lei è riuscita a mettersi in salvo, trovando riparo proprio all’interno dello studi di quell’avvocato che li aveva ricevuti pochi minuti prima. Lui, invece, è fuggito dall’androne di quel palazzo con le mani ancora insanguinate per il gesto appena compiuto.

La donna, però, aveva perso molto sangue ed è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Padova. La situazione, per via delle profondità delle ferite, è in continuo monitoraggio da parte del personale medico del nosocomio veneto, ma la 37enne di origini americane non sarebbe in pericolo di vita, anche se la prognosi è ancora riservata. L’uomo, invece, dopo aver tentato una fuga repentina si è costituito ed è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.