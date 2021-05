La versione di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane che durante una rapina ha sparato e ucciso due dei tre uomini che avevano fatto irruzione nel negozio, vacilla: un video mostra che ha sparato quando i rapinatori stavano già fuggendo. Non solo: si è accanito prendendo a calci un uomo a già a terra. L’accusa potrebbe passare a omicidio volontario

“Il gioielliere di Grinzane ha sparato ai ladri in fuga”

I colpi di pistola che hanno ucciso due aggressori e ferito il terzo rapinatore durante la rapina alla gioielleria Roggero di Grinzane avvenuta nel pomeriggio del 28 aprile scorso “risultano esser stati tutti sparati all’esterno del negozio”. come emerge dalle indagini fino ad ora condotte dai carabinieri di Alba e Cuneo e coordinate dalla procura di Asti. In particolare, si legge in una nota della procura, “allorché i rapinatori si davano fuga sulla pubblica via, il gioielliere con l’arma colpiva in successione Alessandro Modica alla gamba destra, ferendolo, nonché Andrea Spinelli al fianco destro e Giuseppe Mazzarino alle spalle, ciascuno colpito al cuore da un proiettile che ne cagionava la morte”. Repubblica spiega cosa si vede nel video:

Il sospetto che Roggero, 66 anni e una brutta rapina subita in passato, avesse sparato fuori, ai rapinatori già in fuga, è diventato certezza. Ma la vera sorpresa è stata la reazione avuta nei confronti di chi era già inoffensivo e steso a terra. Non erano stati accorti Andrea Spinelli, Giuseppe Mazzarino e Alessandro Modica nel preparare il colpo. Avevano scelto una Fiesta bianca solo a due porte, che non rendeva agevole salire. E l’avevano pure parcheggiata di “testa”, così da dover fare manovra per fuggire. Ma al momento della sparatoria, erano a bordo. Sono scesi quando sono stati raggiunti dal primo colpo che ha mandato in frantumi un vetro. Ma Roggero ha sparato ancora. Ha colpito al petto Mazzarino, crollato vicino all’auto. Poi Modica, alla gamba (arrestato in ospedale). Spinelli è stato invece colpito alla schiena, ed è caduto in strada, dove il gioielliere gli ha sferrato calci. È riuscito a rialzarsi e ha avuto una colluttazione, cercando di strappargli la pistola, fino a crollare esanime vicino alle strisce pedonali

Gli accertamenti proseguono con la collaborazione dei carabinieri e dei consulenti medico-legale e balistico e “alla conclusione, una volta ricostruito il fatto in modo completo – conclude la nota – si provvederà alla sua conforme qualificazione giuridica ed alle conseguenti determinazioni”.