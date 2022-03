Le scuse di Mario Giordano per la doppia gaffe con le immagini sbagliate a Fuori dal Coro | VIDEO

Il conduttore di “Fuori dal Coro” Mario Giordano si scusa per aver mandato in onda durante la sua trasmissione alcune immagini di Roma e di un videogioco affermando che riguardassero la guerra in Ucraina

La metropolitana di Roma al posto di quella di Kyiv, i bombardamenti del videogioco War Thunder al posto di quelli in Ucraina: Mario Giordano si scusa per il doppio errore nelle immagini mandate in onda martedì 2 marzo durante la puntata di Fuori dal coro, che non era sfuggito a molti telespettatori. Come fatto notare da Giornalettismo, il filmato incriminato – che faceva parte di un servizio dal titolo “Guerra all’Ucraina – il dramma nei bunker: Noi in fuga dalle bombe”, fu subito rimosso dalla piattaforma Mediaset Play, sia come video, sia all’interno della puntata integrale. “Vi devo fare una confessione – ha detto Giordano nella puntata di ieri – vi devo chiedere scusa per le immagini sbagliate della scorsa settimana. Queste non sono le immagini della metropolitana di Kiev ma di quella di Roma e questi non sono i bombardamenti in Ucraina ma le immagini di un gioco. Sono due immagini di pochi secondi che sono finite dentro tre ore e mezza di racconto con i nostri inviati sotto le bombe. Sono imperdonabilmente sbagliate e quindi vi chiedo scusa”.

“Vi chiedo scusa per le immagini sbagliate della scorsa settimana”@mariogiordano5 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/AQireTroNC — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 8, 2022

Poi una riflessione sulla difficoltà di raccontare la guerra in Ucraina: “Ci abbiamo ragionato tutta la settimana, questa è una guerra che ha tanti aspetti. Ed è anche una guerra delle immagini. Anche se quei frame erano sbagliati. Colpevolmente sbagliati ma nelle metropolitane di Kiev ci sono i rifugiati e i bombardamenti esistono. Il racconto dei nostri inviati è un racconto di verità”. A incappare nell’errore riguardante il videogioco War Thunder era stato qualche giorno prima anche il Tg1, che aveva mandato in onda la clip durante un servizio facendola passare per un attacco a una città ucraina. Le immagini della metropolitana di Roma risalgono invece alla rottura della scala mobile della stazione di Barberini che causò diversi feriti tra i tifosi del Cska Mosca, venuti nella Capitale per assistere a una partita di calcio allo Stadio Olimpico.