Non è un addio ma un arrivederci. Ma le lunghe vacanze di Natale per Giordano e Del Debbio ai no pass sono sembrate ferie forzate

Molti programmi Mediaset, e non solo, durante le vacanze natalizie vanno in pausa: per Fuori dal coro e Dritto e Rovescio di Mario Giordano e Paolo Del Debbio il periodo di riposo sarà più lungo.

Mario Giordano e Paolo Del Debbio: “sospensione” a tempo per Fuori dal coro e Dritto e Rovescio

La notizia è stata anticipata da Tvblog: i due programmi condotti da Mario Giordano e Paolo Del Debbio chiuderanno il sipario su Rete 4 rispettivamente il 7 e il 9 dicembre per tornare in onda e solo a fine gennaio, precisamente il 25 e il 27 gennaio 2022. Tutto nella norma? Non proprio. Infatti altri talk show di Rete 4 non andranno in pausa, o ne avranno una più breve, come nel caso di Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi e di Quarta Repubblica che vede al timone Porro, che invece partirà il 10 gennaio.

C’entra qualcosa la linea editoriale dei due giornalisti che spesso hanno dato voce a molte teorie e voci no-vax? Sui social in tanti ne sono convinti capitanati anche da personaggi conosciuti come il leghista Borghi:

Non c’è più alcun dubbio:

Questa è vera #DITTATURA! Quando non esiste più il beneficio del dubbio, la facoltà di pensare diversamente, la possibilità di ascoltare altre campane, il diritto di ragionare #Fuoridalcoro…allora la Democrazia è finita! https://t.co/JdV0bZNZaW — Filomena (@Filomen30847137) November 29, 2021

Qualche mese fa Mario Giordano rilasciò delle dichiarazioni che sembravano anticipare la chiusura del suo talk come aveva raccontato, riportando delle indiscrezioni, il quotidiano romano Il Tempo:

“Chiudetemi il programma se non vi vado bene. Io non sono No Vax, mi pongo solo delle domande”.

All’epoca non successe nulla, ma il polverone aiutò Fuori dal coro ad attrarre ancora di più le simpatie di un certo pubblico. Ora la sospensione prolungata coinciderà con il periodo in cui andrà in vigore il Super Green Pass.