Tensioni in casa Mediaset: “Fuori dal Coro” di Mario Giordano rischia la chiusura

Mario Giordano è tornato in onda da due settimane, ma la sua avventura alla conduzione della trasmissione in onda ogni martedì su Rete4 rischia di essere arrivata agli sgoccioli. Ci sarebbero, infatti, molte tensioni tra il giornalista e i vertici dell’azienda televisiva. Tutto nasce dalle posizioni tenute dal conduttore (strano che se ne siano accorti solamente ora), sempre molto vicini e aderenti all’universo dei no vax (e di quelli contrari al Green Pass). Per questo, secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Il Tempo, si parla di una possibile chiusura anticipata di “Fuori dal Coro”.

Chiusura Fuori dal Coro, la discussione tra Mario Giordano e Mediaset

Il quotidiano romano, occorre sottolinearlo, ha da sempre un atteggiamento ambiguo nei confronti dei vaccini. E, prima ancora, ha avuto posizioni nettamente contrarie (facendo da megafono prima alla Lega e poi a Fratelli d’Italia) nei confronti di tutte le misure prese dal precedente e dall’attuale governo per tentare di contenere la pandemia. La notizia della chiusura Fuori dal Coro, dunque, è da prendere con le molle anche se vengono riportati anche alcuni virgolettati che rappresentarebbero la sintesi della discussione avvenuta tra Mario Giordano e i vertici del Biscione nelle segrete stanze di Mediaset.

“Chiudetemi il programma se non vi vado bene. Io non sono No Vax, mi pongo solo delle domande”.

Questo avrebbe detto il conduttore della trasmissione in onda su Rete 4 rispondendo alla reprimenda fatta dall’azienda:

“Noi siamo favorevoli ai vaccini. Punto. Questo è il solo messaggio da diffondere”.

Storie tese, dunque, tra il giornalista e l’azienda. Eppure, occorre ricordarlo, Fedele Confalonieri ha sempre difeso “Fuori dal Coro”, ricordando come un talk show debba “fare casino, sennò chi lo guarda?”. Insomma, secondo il dirigente Mediaset la tv dovrebbe essere l’esatto specchio della politica attuale. Con buona pace del buon senso.

