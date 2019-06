In questo rarissimo filmato ospitato dalla trasmissione Diritto e Rovescio su Mediaset possiamo ammirare Mario Giordano che torna a dimostrare di essere un clamoroso battutista prendendosela con il cous cous come piatto “etnico” da contrapporre alla buona, sana, vecchia cucina italiana della nonna che lei non sa signora mia che bei tempi, si stava meglio quando si stava peggio e tutto il meglio (e sottolineiamo il meglio, perché il resto è fascismo) dell’apparato culturale dei conservatori italiani.

Il senso di Mario Giordano per il cous cous (clan)

Naturalmente Mario Giordano dice una sciocchezza.

“Siamo vittima del Cous-Cous Clan…mi domando perché dobbiamo mangiare a tutti i costi etnico?

Abbiamo la cucina migliore del mondo, riscopriamo i nostri piatti italiani!”

Concordate con @mariogiordano5?

Il cous cous è un piatto tipico mediterraneo che fa parte, ad esempio, di numerose ricette siciliane. Naturalmente la Sicilia fa parte dell’Italia. Non si tratta certo di un segreto, anche se è diffuso pure in Nordafrica ma per gli stessi motivi per cui è diffuso in Sicilia. Più in generale bisognerebbe notare invece che anche noi tutti i giorni mangiamo cibo prevalentemente immigrato. Ma che ne sa Giordano?

