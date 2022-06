Nella notte tra mercoledì e giovedì Mario Decandia, 35enne sardo che lavorava come cameriere a Palma de Maiorca, è stato investito da un’auto della Polizia locale ed è morto. L’incidente è avvenuto nella zona del Passeig Sagrera: la vettura – per cause ancora da accertare – ha travolto tre persone, tra le quali Decandia, da anni trasferitosi per lavoro alle Baleari. Aveva da poco terminato il turno di lavoro nel ristorante in cui lavorava, poco distante dal luogo dell’incidente: secondo quanto riferito dai quotidiani locali, stava passeggiando con due colleghi.

La vettura della polizia procedeva ad alta velocità perché impegnata in un intervento. Non è stato chiarito se avesse o meno le sirene accese. Come spiega ad Adnkronos l’amico della vittima Stefano Munari, il conducente ha perso il controllo del mezzo e invaso il marciapiede. Soccorso immediatamente, Decandia è stato portato d’urgenza all’ospedale universitario di Son Espases, dove è morto in seguito alle gravissime ferite riportate. Le due persone che camminavano con lui sono rimaste ferite in maniera lieve. La consigliere per la sicurezza di Palma, Joana Maria Adrover, ha assicurato che ci sarà un’inchiesta “rigorosa” sull’incidente. L’agente alla guida è risultato negativo all’alcool test. Sia a lui che all’agente che gli era fianco, uno stagista, è stato offerto supporto psicologico. “Quello di oggi è stato un risveglio molto triste – ha commentato all’Ansa il sindaco di Luras Mauro Azzena – ho sentito alcuni familiari di Mario per porgere loro le condoglianze di tutti noi, è una grande tragedia che ci ha colpiti profondamente”.