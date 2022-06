“Dov’è il tuo microfono”, la gaffe dell’inviato di La7 a Palermo durante la Maratona Mentana | VIDEO

Un errore che può capitare a tutti, anche a chi calca da tempo gli schermi televisivi e racconta quotidianamente la realtà dalle strade del nostro Paese. Una gaffe che, di fatto, ha solamente un effetto comico che fa sorridere nel mare magnum dell’informazione perennemente in diretta, soprattutto quando si tratta di seguire eventi live come le elezioni. Ed è quel che è accaduto al giornalista di La7 – inviato a Palermo per seguire le operazioni di spoglio delle Amministrative nel capoluogo siciliano – Giovanni Marinetti.

dov’è il tuo microfono? pic.twitter.com/hX8QS4WdkD — giornalisti out of context 🇺🇦 (@giornalistiooc) June 13, 2022

Marinetti, la gaffe dell’inviato di La7 senza microfono

Quando il direttore del Tg di La7, nel corso dell’infaticabile Maratona Mentana, si è collegato con il suo inviato a Palermo, il cronista si è dimenticato di utilizzare uno strumento necessario in televisione, soprattutto quando si sta effettuando una diretta dall’esterno: il microfono. Marinetti, infatti, inizia a parlare davanti alla telecamera, ma l’audio non arriva. Il motivo è molto semplice ed è stato evidenziato, tra l’ironia e le risate, dallo stesso Enrico Mentana:

“Dov’è il tuo microfono, Marinetti?”

Ed è lì che il giornalista si accorge dell’errore. Dopo un paio di secondi di impasse, infatti, realizza di non avere a portata di mano il microfono, strumento necessario per far arrivare la propria voce in studio e ai telespettatori. Senza batter ciglio, allora il giornalista si volta, si china a terra e raccoglie il microfono poggiato a pochi passi da lui. Per poi rivolgersi allo stesso direttore:

“Ecco, ecco. Mi senti adesso?”

Una gaffe simpatica, sottolineata prima dalla risata di Enrico Mentana dallo studio di Roma e poi dal volto sorridente dello stesso cronista che ha rimediato in corsa a quell’errore. Cose che capitano a chi segue live eventi ed è sollecitato e fagocitato da una serie di informazioni continue da apprendere, capire, analizzare e offrire al pubblico a casa.

(foto e video: da La7)