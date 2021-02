Dove sta la specializzazione in Virologia di Mariano Amici?

Mariano Amici, il medico che fa i tamponi ai kiwi e che non crede nel vaccino anti COVID è specializzato in Virologia? Il suo curriculum in rete non si trova. Ma…

Mariano Amici, il medico che fa i tamponi ai kiwi e che non crede nel vaccino anti COVID in questi giorni è stato spesso presente in tv. Si è scontrato prima con il viceministro della Salute Sileri a Piazzapulita e poi con Matteo Bassetti a Non è l’Arena. Lui, che ha 6mila pazienti, replica ogni volta alle accuse spiegando, come da Massimo Giletti ad esempio di aver preso 30 e lode all’esame di malattie infettive. Ma c’è qualcosa che attesti che Amici è specializzato in Virologia, visto che le sue tesi contestano del tutto le misure e le cure messe in atto per combattere il Coronavirus? Giornalettismo ha indagato e ha scoperto che non si trova un vero e proprio curriculum del medico. Sul suo sito è presente un Chi siamo che spiega:

«Ha alle spalle una lunga carriera in ambito universitario e ospedaliero, che include 15 anni di pronto soccorso e chirurgia d’urgenza, mentre era al tempo stesso medico di base nel territorio. È stato un vero e proprio enfant prodige in ambito sia medico-ospedaliero che politico.

Laureato in medicina e chirurgia con 110 e lode a 26 anni, alla sua formazione di medico chirurgo aggiunge rapidamente una serie di specializzazioni: scuola di sanità militare, chirurgia dell’apparato digerente, chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, criochirurgia.

Già ufficiale medico e dirigente del Servizio Sanitario presso il Centro Informazioni e Difesa Elettronica, già dirigente dell’Unità Sanitaria Locale»

E in rete si trova il nome di Mariano Amici anche sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nella sezione Ricerca Professionisti:

Nessuna specializzazione in Virologia visibile. Perché Amici non pubblica il curriculum per fare un po’ di chiarezza?