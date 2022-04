La storia della donna simbolo di Mariupol rapita dai russi e costretta a mentire sul bombardamento dell’ospedale

Sarebbe stata rapita dall’esercito russo Marianna Vyscemyrska, la donna diventata simbolo dei bombardamenti sull’ospedale pediatrico di Mariupol. A dare la notizia è il giornale ucraino online Obozrevatel, dopo la pubblicazione da parte dei media russi di un video in cui la giovane influencer dichiara che l’ospedale in cui si trovava veniva usato come base militare dall’esercito ucraino.

Very concerning news. Marianna, the pregnant girl from #Mariupol, turns out to be one of the refugees that has been taken to #Russia in violation of the evacuation agreement.

There they put her in front of a camera and have her say there was no aerial attack on the hospital. pic.twitter.com/SLJMAGeFTy

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 2, 2022