La donna incinta che fugge dall’ospedale bombardato a Mariupol e accusata di essere un’attrice ha partorito

Marianna Podgurskaya esiste davvero, era davvero ricoverata nel reparto di ostetricia dell’ospedale di Mariupol bombardato due giorni fa da aerei russi, di lavoro fa davvero la modella e da ieri sera è anche diventata mamma di una bellissima bambina. A riportare la notizia è la giornalista Olga Tokariuk, molto attiva dall’inizio del conflitto e particolarmente impegnata a combattere la propaganda negazionista russa. Dopo aver sentito al telefono i parenti della blogger, ha informato tutto il suo pubblico con un tweet nel quale ha anche riportato le condizioni di salute di mamma e figlia: “Stanno bene, ma fa molto freddo a Mariupol e i bombardamenti non sono finiti”.

I received an update from a relative of Marianna – a pregnant girl from Mariupol’s bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it’s very cold in Mariupol and the bombing doesn’t stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022