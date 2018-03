Mariam Moustafa, nata in Italia a Roma e cresciuta a Ostia ma di origini egiziane, è deceduta mercoledì scorso in seguito a dodici giorni di coma dopo essere stata aggredita e picchiata nel centro di Nottingham, a quanto pare da una baby gang di ragazzine inglesi.

Mariam Moustafa: la ragazza romana morta a Nottingham

Secondo i genitori, la 18enne, che studiava ingegneria al Nottingham College, è stata aggredita alla fermata dell’autobus all’esterno del Victoria Centre, in Parliament Street, il 20 febbraio alle 20. Dopo l’aggressione è stata portata in ospedale ma è stata dimessa poche ore dopo il ricovero, anche se la ragazza aveva un’emorragia cerebrale. I genitori della ragazza hanno denunciato i fatti alla polizia di Nottingham, una 17enne ritenuta collegata ai fatti è stata arrestata e successivamente rilasciata.

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai familiari, la ragazza è stata aggredita per motivi razziali da una decina di ragazze che l’ha inseguita e trascinata a terra finché lei non è salita su un autobus dove il branco ha continuato a picchiarla finché non è intervenuto l’autista. Mariam Moustafa è stata portata al Queen’s Medical Center dove i medici l’hanno dimessa poche ore dopo. Il giorno seguente è stata ricoverata d’urgenza al Nottingham City Hospital dov’è morta dopo dodici giorni di coma. Il gruppo aveva ripreso tutta l’aggressione con il cellulare e condiviso poi i filmati con gli amici.

Mariam Moustafa Black Rose

Mariam, secondo i racconti dei parenti, sarebbe stata apostrofata come Black Rose, in riferimento al colore della pelle, prima di essere aggredita. Ma, scrive il Sus, l’epiteto potrebbe essere servito a realizzare uno scambio di persona: le ragazze del gruppo forse stavano cercando un’utente di Instagram con la quale avevano litigato e che avrebbe quel nome. Mariam e la sorella di due anni più giovane Mallak erano state già aggredite mesi fa nell’agosto scorso da un gruppo di ragazze che le avevano accusate di starle fissando.

La polizia di Nottingham ha confermato che un’indagine è in corso per trovare i responsabili dell’aggressione a Mariam Moustafa, mentre la famiglia accusa anche l’ospedale di non essere stato in grado di diagnosticare subito l’emorragia cerebrale che ha portato la ragazza alla morte.