Il video criptico della portavoce di Lavrov che mangia fragole e non dice niente

Circa tre minuti in totale silenzio, mentre addenta soddisfatta due fragole tenendole per il picciolo: un video pubblicato su Telegram da Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli esteri russo Sergej Lavrov, si presta a diverse interpretazioni.

The spokeswoman for Russia’s Foreign Ministry shared this video on Telegram earlier today from her garden. “My harvest,” she wrote. If only Russia’s crop seizures in 2022 were limited to these strawberries. pic.twitter.com/wRiIIn2qWD — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) July 3, 2022

Nella descrizione si legge: “Il vostro raccolto”. In sottofondo la canzone classica russa “Kalinka”. Secondo alcuni osservatori potrebbe trattarsi di un tentativo di ostentazione della buona stagione di raccolta in Russia, a differenza di quanto accade in Ucraina, dove come conseguenza della guerra sono stati persi 4,3 miliardi di euro in prodotti e macchinari agricoli, e capi di bestiame. “Se solo i sequestri di raccolti della Russia nel 2022 si limitassero a queste fragole”, ha scritto su Twitter Kevin Rothrock, editor del media indipendente russo Meduza. Zakharova in passato ha fatto notizia per le sue minacce di rilasciare l’arsenale nucleare del suo Paese a ovest.