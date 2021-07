Il velocista italiano nato in Texas Marcell Jacobs corre in batteria i 100 metri in 9”94 battendo di un centesimo il record italiano stabilito da lui stesso lo scorso 13 maggio a Savona. Accede in semifinale insieme a Filippo Tortu

Sarà anche un semplice centesimo di secondo, ma per Marcell Jacobs, velocista italiano nato nel 1994 a El Paso, in Texas, fa tutta la differenza del mondo. Già, perché con i suoi 9’’94 non solo ha vinto la batteria di qualifica nei 100 metri a Tokyo 2020, ma è anche riuscito a stabilire il nuovo record italiano nella gara più iconica dell’atletica. “Sento tutto il tifo dell’Italia”, ha dichiarato ai microfoni Rai dopo aver vinto la gara in cui ha migliorato il 9”95 che lui stesso aveva fatto registrare lo scorso 13 maggio a Savona, nella batteria del meeting Ottolia, in quel caso con vento a favore (+1.5 metri). Lui, che è campione europeo indoor dei 60 metri piani a Toruń 2021, ora sogna di ripetersi sul grande palcoscenico delle Olimpiadi. “Da una vita che sto sognando tutto questo: ora sono consapevole del mio percorso, si iniziano a vedere i risultati”, ha aggiunto. È stato il secondo azzurro a scendere sotto la soglia dei 10 secondi: prima di lui ci era riuscito Filippo Tortu nel 2018 con il tempo di 9’’99.

VOLA MARCELL, VOLAAAAA!!! 🚀🇮🇹 Alla prima gara Olimpica in carriera, Jacobs stampa il record italiano sui 100m in batteria con un 9″94 INDIMENTICABILE 💪💪💪#Athletics #ItaliaTeam #Tokyo2020 #Jacobs #Atletica pic.twitter.com/3EBJMJJYHx — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 31, 2021

Figlio di madre italiana e padre texano, nasce a El Paso, dove trascorre i primi anni della sua infanzia, ma si trasferisce da bambino a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, con la madre. Lì, all’età di dieci anni, inizia a praticare l’atletica leggera: all’inizio preferisce lo sprint, ma a partire dal 2011 inizia a praticare anche il salto in lungo. Nel 2013 ha conquistato la migliore prestazione italiana juniores in questa specialità indoor con 7,75 m saltati.

In semifinale ci saranno quindi due italiani : oltre a Jacobs, è stato ripescato anche Filippo Tortu, che con il suo 10″10 ha ottenuto uno dei tre posti per ritornare in gara insieme al favorito numero uno per la vittoria Trayvon Bromell. Le semifinali sono in programma domenica dalle 12.15 alle 12.30. Tortu correrà alle 12.23, Jacobs nell’ultima in programma. La finale è invece prevista alle 14.50