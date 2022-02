Come Tananai è diventato conduttore di Domenica In (solo per qualche minuto) | VIDEO

Mara Venier abbandona per qualche minuto lo studio di Domenica In e lo lascia nelle mani del suo ospite, Tananai, mentre l’orchestra suona “Sesso occasionale”

“Allora siediti qua, mi vado a cambiare e torno”: Mara Venier lascia le “chiavi” dello studio di Domenica In a Tananai, che diventa conduttore per pochi minuti. Il tempo necessario affinché il volto storico della trasmissione vada fuori dall’occhio delle telecamere per indossare una maglietta, regalatale dal cantante arrivato ultimo al Festival di Sanremo, con la scritta “Tananai” a imitare il font degli Iron Maiden. “Conduco io?”, ha chiesto allora sorpreso Tananai, che si è seduto sulla sedia al centro dello studio tenendo in mano la cartellina con la scaletta del programma. Nei fatti però la trasmissione si è interrotta, con la band che ha riempito il momento suonando “Sesso occasionale”, la canzone che non ha scaldato la giuria di Sanremo ma che si candida a diventare tormentone di questi mesi.

Grazie soprattutto alla sapiente campagna promozionale del suo autore, che sui social sta diventando sempre più popolare per la sua simpatia. Il testo della canzone è stato anche modificato leggermente per l’occasione: “Mara torna da me, con questa magliettina nuova” al posto di “baby ritorna da me e metti via quella pistola”. Tra Mara Venier e Tananai c’è stata grande intesa, al punto che la conduttrice ha pubblicato il video del siparietto sul proprio profilo Instagram: “Ahah Ti amo”, ha commentato sotto alla clip il cantante.