La mappa delle regioni che possono diventare zona rossa, arancione o verde

L’elenco delle regioni divise per aree di rischio con la classificazione di zone rosse, arancioni e verdi verrà diffuso oggi: sono 21 i parametri che determinano la suddivisione delle regioni. Se per Piemonte, Lombardia e Calabria sembra ormai certo il lockdown morbido riservato alle zone rosse altre regioni sono in bilico; secondo Repubblica sono 5 le regioni zone rosse con la Campania in bilico tra zona arancione e rossa e il Veneto tra zona verde e arancione:

Manca ancora l’ultimo monitoraggio, ma candidate alla chiusura sono Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta e Alto Adige. In questa cerchia potrebbe però rientrare anche la Campania, a rischio per l’area metropolitana Napoli-Caserta. Puglia e Sicilia saranno presumibilmente inserite nella fascia intermedia, che prevede comunque la pesante serrata di bar e ristoranti. Lo stesso vale per la Liguria. A sorpresa, anche l’Emilia-Romagna balla sul filo, come pure il Veneto: ancora da stabilire se saranno arancioni o in fascia verde

Il Corriere spiega che i vari parametri usati per la classificazione potrebbero tenere la Valle d’Aosta in zona arancione: