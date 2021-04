“La pandemia è una fesseria”, la vergogna negazionista che sfila per le vie di Bergamo | VIDEO

È la città simbolo degli effetti devastanti della pandemia in Italia. È il comune che ha messo in evidenza tutte le difficoltà nella gestione di un’emergenza sanitaria difficilmente controllabile (almeno all’inizio), con molte famiglie costrette a piangere la perdita di uno o più cari per colpa del virus e della Covid. Eppure Bergamo ha ospitato, nella giornata di domenica, un vergognoso corteo di no mask, no vax e cospirazionisti vari. Tra cori, balli e canti al ritmo di un motivetto che recita: “La pandemia è una fesseria”. Così la manifestazione negazionisti Bergamo ha coinvolto centinaia di persone.

Manifestazione negazionisti Bergamo: tra no mask e free-vax che non conoscono l’inglese

Il video realizzato e mandato in onda dal Tg3, mostra quanto andato in scena nella giornata di domenica. Tra persone che dichiarano di indossare la mascherina “solo per non venir strumentalizzati” (la realtà è diversa: solo per non prendere la multa), da altre che parlano di una pandemia disegnata ad arte (insomma, la classica teoria cospirazionista) e da chi dice di non essere no-vax. Ma free-vax.

Manifestazione di persone cosiddette #novax a Bergamo che ballano al ritmo di una canzone che intona “la pandemia è una fesseria”. A Bergamo. pic.twitter.com/E32sLhdl6i — Alfredo Ferrante (@alfredoferrante) April 18, 2021

C’è chi dice di non credere alla pandemia perché l’ha letto su internet (poi, alla richiesta di spiegazioni non è stato in grado di spiegare); c’è chi dice – come fece la leghista Eleonora Leoncini e altri mistificatori della realtà – che i famosi camion militari che trasportavano le bare con i morti della prima ondata di Bergamo fossero vuoti. Insomma, di tutto un po’. Di tutto il peggio. Alla fine c’è chi dice di non essere no-vax, ma free-vax. Evidenti problemi con l’inglese e con la propria consapevolezza (ma questo è sicuramente l’ultimo dei problemi) dato che “free-vax” non vuol dire “libertà vaccinale” (che sarebbe vax-free), ma “vaccini gratuiti”. Facezie, ma simbolo di come si scenda in piazza senza conoscere neanche le basi per negare un qualcosa che ha colpito tutti. Indistintamente.

(foto: da Tg3, Rai)