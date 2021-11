I Maneskin scelti per presentare i candidati ai Grammy 2022 | VIDEO

A presentare le candidature per i prossimi Grammy, sulle pagine social del premio c’erano anche i Maneskin. La cerimonia si svolgerà il 31 gennaio 2022 allo Staples Center di Los Angeles

A presentare i prossimi candidati ai Grammy sono stati i Maneskin, in continua ascesa quest’anno dopo la vittoria al Festival di Sanremo che li ha lanciati verso il successo europeo e mondiale. “Siamo entusiasti di essere tra i presentatori ad annunciare i candidati ai Grammy”, hanno detto i vincitori dell’Eurovision, che di recente hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas e sono risultati la prima band italiana ad essere votata come miglior rock band ai recenti European Music Awards. La 64esima cerimonia di premiazione si svolgerà il 31 gennaio 2022 allo Staples Center di Los Angeles.

Ad annunciare le nomination, oltre ai Maneskin, ci saranno H.E.R., BTS e altri. La notizia è stata data con un post condiviso sui social direttamente dal quartetto capitolino, che oggi in diretta sui canali social del premio hanno presentato i candidati alla prossima “music’s biggest night” che interesserà le canzoni uscite tra l’1 settembre 2020 e il 30 settembre 2021.

Nel 2021 la cerimonia si è tenuta in via eccezionale nel mese di marzo a causa di uno slittamento dovuto all’emergenza sanitaria. Dopo il trionfo di Billie Ellish, Megan Thee Stallion e Harry Styles nella precedente edizione, quest’anno c’è curiosità e attesa per i nomi degli artisti che otterranno più candidature.

Quest’anno, la Recording Academy ha eliminato i comitati di revisione delle nomine nei campi generali e di genere, il che significa che i vincitori saranno ora determinati da una maggioranza di voto peer-to-peer dei membri votanti della Recording Academy. “Questa è una nuova accademia, spinta all’azione e che ha raddoppiato l’impegno a soddisfare le esigenze della comunità musicale”, ha affermato Harvey Mason Jr, Ceo di Recording Academy. “Sebbene il cambiamento e il progresso siano i fattori chiave delle nostre azioni, una cosa rimarrà sempre: il Grammy Award è l’unico riconoscimento guidato e votato dai pari nella musica. Siamo onorati di lavorare a fianco della comunità musicale tutto l’anno per perfezionare e proteggere ulteriormente l’integrità del processo di premiazione”.

Al Grammy Awards 2022 debutteranno anche due nuove categorie: Best Global Music Performance e Best Música Urbana Album.