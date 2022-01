I Maneskin suoneranno al Coachella Festival il 17 e il 24 aprile all’Empire Polo Grounds di Indio, in California. Ma non tutti l’hanno presa benissimo

I Maneskin riprendono da dove avevano finito, inaugurando il 2022 con una partecipazione particolarmente prestigiosa: la band romana suonerà infatti al Coachella, uno dei festival più importanti al mondo, previsto per la prossima primavera dopo due anni di stop a causa della pandemia. Il quartetto si esibirà il 17 e il 24 aprile all’Empire Polo Grounds di Indio, in California. Come si legge sul sito dell’evento, i Maneskin saranno circondati da altri cantanti e gruppi famosissimi tra cui Kanye West (che adesso si fa chiamare “Ye”), Billie Eilish, Harry Styles e Stromae. “Siamo contenti e non vediamo l’ora di esibirci due volte su quel palco”, hanno scritto i membri del gruppo su Twitter.

Ennesimo riconoscimento a stelle e strisce per i @thisismaneskin : saranno presenti al @coachella che si terrà dal 15 al 24 aprile 2022. Il gruppo italiano si esibirà il 17 e il 24 *KlausMary* #coachella #maneskin pic.twitter.com/8kGmztMrTk — Reign Of The Series (@ReignOfTheSerie) January 13, 2022

Perché i Maneskin vengono criticati per la loro partecipazione al Coachella Festival

Ma c’è critica la loro scelta di accettare l’invito, ricordando quanto detto nell’aprile del 2018 da Cara Delevingne sul conto del festival: secondo l’attrice e modella britannica, l’organizzatore dell’evento, Philip Anschutz, sarebbe un uomo “che va contro i diritti degli omosessuali e sarebbe anche a favore dell’uso della armi”. Dietro al Coachella Festival c’è infatti la AEG (Anschutz Entertainment Group), società americana che opera nel campo dell’intrattenimento, di proprietà dell’imprenditore. Motivo per il quale rifiutò l’invito all’ultima edizione del festival. Delevingne motivò il tutto con un post nelle storie di Instagram: “Molte persone stanno commentando la mia disapprovazione sul proprietario del Coachella e sul mio hashtag #nochella. Continuo a rifiutare di recarmi a un festival che è proprietà di un individuo che supporta iniziative anti LGBT e a favore delle armi“. In molti hanno fatto notare ai Maneskin come sia poco opportuno per loro, che con la presenza artistica hanno scardinato i canoni conservatori, partecipare ad un evento simile.