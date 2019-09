Allagamenti, alberi e rami caduti a Roma a causa del maltempo. Sono circa cento gli interventi effettuati delle pattuglie della polizia locale, dalle 5 del mattino, per messa in sicurezza di aree, chiusure strade e ausilio a pompieri e protezione civile nelle aree colpite da intense raffiche di vento e forti piogge. Al momento non risultano feriti, ma alcuni veicoli danneggiati dalla caduta di rami e alberi. Particolarmente colpito il quadrante nord: Casale Lumbroso,via Flaminia, via Salaria e la zona di Settebagni.

Allagamenti, alberi caduti e strade chiuse a Roma per il maltempo

Alcuni alberi sono caduti nella notte sulla via Tiberina, all’altezza del chilometro 4, a causa del maltempo che ha interessato la Capitale. E’ accaduto intorno alle ore 5.30. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco. Non si segnalano al momento feriti o auto coinvolte. Chiuso al traffico un tratto di via Tiberina, dal chilometro 2 al chilometro 8.

Vengono poi segnalati allagamenti in via della Magliana all’altezza di via Valle Lupara e sulla Laurentina all’altezza della rotatoria di via di Vallerano.

