La storia di Macron che avrebbe voluto la squalifica dei Maneskin all’Eurovision 2021

Un anno fa, proprio in queste settimane, la band romana trionfò al contest musicale europeo. Furono giorni di “droga gate” e accuse false per denigrare il gruppo. E ora un commentatore francese spiega come anche il numero uno dell’Eliseo avesse spinto per chiedere la squalifica

Retroscena che arrivano a un anno di distanza, proprio nei giorni in cui – a Torino – è in scena l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, il più importante concorso canoro a livello europeo. Lo scorso anno, proprio di questi tempi, una band italiana si accingeva a un clamoroso trionfo internazionale, con tanto di polemiche per un presunto “droga gate” (ovviamente smentito). E proprio in quegli istanti successivi alla proclamazione della loro vittoria, sarebbe arrivata una richiesta ufficiale firmata da Emmanuel Macron contro i Maneskin, chiedendo e premendo per la loro squalifica.

Macron contro Maneskin, il retroscena dell’Eurovision 2021

A riportare questo retroscena è stato Stéphane Bern, il commentatore delle televisione francese che ha trasmesso a Parigi e dintorni l’Eurovision 2021. Intervistato dalla BBC, infatti, l’uomo ha raccontato quei messaggi ricevuti direttamente dal capo dell’Eliseo:

“Ho ricevuto tanti messaggi sul mio telefonino, anche uno dal presidente francese, che mi dicevano che i Maneskin dovevano essere squalificati. Messaggi tipo: ‘Devi fare qualcosa, per favore.’ Il ministro francese per gli affari europei, che era a Rotterdam per il concorso, mi aveva anche inviato messaggi dicendo: ‘Cosa dovremmo fare? Cosa dovremmo fare? Per favore, fai qualcosa”.

Ovviamente il commentatore non avrebbe potuto fare assolutamente nulla. Sta di fatto, però, che proprio dalla Francia partì quell’accusa di assunzione di droga in diretta da parte di Damiano David durante le fasi finali della manifestazione canora. Accuse cadute nel nulla. Il frontman della band romana, infatti, in quel video sospetto si chinò per spostare da sotto i suoi piedi un bicchiere di vetro andato in frantumi. Ma per mettere tutti a tacere, si sottopose anche a un test anti-droga che, ovviamente, lo assolse da quelle accuse nate sui social e ribadite da alcuni media francesi. Il tutto per puro spirito patriottico, visto che al secondo posto finì proprio la Francia con Barbara Pravi.