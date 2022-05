La propaganda russa dice di aver trovato “simboli di magia nera” nel quartier generale dell’esercito ucraino | VIDEO

Non sono solamente nazisti, ma invocano anche Satana attraverso simboli di magia nera per “rafforzare le loro armi”. Questa è l’ultima paradossale carta complottista e cospirazionista lanciata sul tavolo dalla propaganda russa. Attenzione, non da singoli utenti social ma da quei media finanziati dal Cremlino e che fanno da megafono solo alla versione di Mosca. E nell’ambito delle fantasiose ipotesi e capi d’accusa nei confronti del popolo e dei cittadini ucraini, oggi entra di diritto anche la “magia nera”.

В штабе украинских военных нашли признаки занятия черной магией https://t.co/PngZsUIyhu pic.twitter.com/ismGjf12Oq — РИА Новости (@rianru) May 4, 2022

Magia nera esercito ucraino, l’assurda accusa della propaganda russa

Tutto parte da un articolo, con tanto di video, pubblicato da uno degli organi di stampa dipendenti dal Cremlino (anche perché gli altri “oppositori” di Putin non esistono più per via della censura) in cui si parla di simboli di magia nera trovati nel “quartier generale dei mortai ucraini alla periferia del villaggio di Trekhizbenka”. E tra questi ci sarebbe anche, su un muro, il “sigillo magico delle forze oscure”. E l’inviato di Ria Novosti ha raccontato così quel che dice di aver visto lì:

“Forse gli autori dell’incantesimo eseguivano rituali per rafforzare le armi o ‘chiedevano’ di inviare loro più armi”.

Sembra paradossale, ma questa “denuncia” da parte dei russi è stata realmente pubblicata sul sito di Ria Novosti e sui canali social del quotidiano che segue pedissequamente la propaganda di Putin. Non si sarebbero solamente scritte sul muro, ma anche testi scritti, dei documenti, macchiati con “righe di sangue”. L’accusa, dunque, è quella di “magia nera”. Insomma, una classica storia fatta di teorie della cospirazione e complottismo per tentare, ancora una volta, di dare un senso a questa insensata guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina. Perché dopo il “battaglione Azov” ci mancava solamente il “Battaglione Voldemort”.