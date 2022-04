“Un colpo al sovranismo”, le reazioni alla rielezione di Macron all’Eliseo

Da Draghi a von der Leyen: in tanti si sono congratulati con il Presidente francese per la sua vittoria su Marine Le Pen

La vittoria di Emmanuel Macron e la sua conferma, per altri 5 anni, all’Eliseo ha provocato molte reazioni nelle istituzioni italiane ed europee. Dal Presidente del Consiglio Mario Draghi a Ursula von der Leyen: tutti si sono congratulati con il rieletto Presidente della Repubblica.

Macron, le reazioni alla conferma del Presidente francese all’Eliseo

Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per l’Economia, è stato tra i primi a congratularsi con Emmanuel Macron per la sua rielezioni alla Presidenza della Repubblica francese:

“La rielezione di Emmanuel Macron è straordinaria. La Francia ha scelto l’Europa. Un colpo al sovranismo. E ora il rilancio del progetto europeo”.

Rimanendo in tema di istituzioni europee, anche la Presidente del Parlamento UE Roberta Metsola ha voluto esprimere il suo apprezzamento per il risultato del ballottaggio in Francia,

Félicitations à @EmmanuelMacron pour sa très belle réélection. Avec @Europarl_FR je me réjouis de continuer le travail dans le cadre de la @Europe2022FR, et au-delà, pour relever les défis d’un monde toujours plus incertain et inquiétant. 🇪🇺 forte a besoin de 🇫🇷 forte. — Roberta Metsola (@EP_President) April 24, 2022

“Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua bella rielezione. Non vedo l’ora di continuare il lavoro nell’ambito della presidenza francese dell’Ue e oltre per affrontare le sfide di un mondo sempre più incerto e preoccupante”.

E anche Ursula von der Leyen si è rivolta, attraverso il suo profilo Twitter, direttamente al vincitore delle Presidenziali francesi:

“Caro Emmanuel Macron, tutte le mie congratulazioni per la sua rielezione alla presidenza della Repubblica. Non vedo l’ora di continuare la nostra eccellente collaborazione. Insieme, faremo avanzare la Francia e l’Europa”.

E dall’Italia sono arrivate anche le congratulazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi:

“La vittoria da parte di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi è una splendida notizia per tutta l’Europa. Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina. Al Presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del Governo italiano e mie personali. Siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme, con ambizione e determinazione, al servizio dei nostri Paesi e di tutti i cittadini europei”.

E anche Enrico Letta ha voluto dire la sua, facendo le congratulazioni al Presidente francese e ribadendo la vittoria sul sovranismo:

“Hanno perso l’antieuropeismo, Putin, e il sovranismo nazionalista. Ora, con questa successo di Macron, l’Europa, rafforzata, può agire meglio per proteggere il potere d’acquisto dei suoi cittadini e imporre a Putin la fine della guerra”.

(foto IPP/zumapress)