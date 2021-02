Rousseau ha detto sì. Il sì sulla piattaforma Rousseau ha vinto con il 59,3 per cento delle preferenze: 44.177 voti contro i 30.060 del no, pari al 40,7 per cento. Si sono espressi in totale poco più di 70mila iscritti, 74.537 per la precisione. Così ora dalla base del Movimento Stelle possono tirare un bel sospiro di sollievo, dopo che – con l’eccezione di pochi e tra i big solo Alessandro di Battista- tutti ormai avevano pronunciato il loro verdetto positivo, anche Vito Crimi e Beppe Grillo, contrari in un primo momento. Ma poi il fondatore del movimento, dopo aver incontrato Draghi aveva cambiato idea: “è uno di noi”, aveva detto rivolgendosi a tutti gli attivisti con un video direttamente dalla Capitale.

GRAZIE A TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE Ecco i risultati della votazione: https://t.co/niSChDKZKh SÌ: 44.177 (59.3%)

NO: 30.360 (40.7%) Il #M5S è l’unica forza politica che dà ai suoi iscritti la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni politiche. pic.twitter.com/9TgK5RIhZo — MoVimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) February 11, 2021

Subito i commenti dai leader dell’M5s, primo fra tutti Luigi di Maio:

La responsabilità è il prezzo della grandezza. Oggi i nostri iscritti hanno dimostrato ancora una volta grande maturità, lealtà verso le istituzioni e senso di appartenenza al Paese. In uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente, il MoVimento 5 Stelle sceglie la strada del coraggio e della partecipazione, ma soprattutto sceglie la via europea, sceglie un insieme di valori e diritti di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno e dietro ai quali, purtroppo non di rado, si nascondono egoismi e personalismi. La fedeltà alla Nazione, oggi, si è mostrata più forte della propaganda. Questo è il M5S. Questo è il Movimento che riconosco e in cui ho scelto di spendere tutto me stesso. Voglio ringraziare ogni singolo attivista e iscritto alla piattaforma Rousseau che ha espresso il proprio voto. L’intelligenza collettiva ha prevalso sul singolo e ha mostrato nuovamente la sua forza, una forza buona e adulta, che deve spronarci a fare meglio, ancora di più, per la nostra Italia. La legalità, la giustizia, lo stop ai privilegi, la protezione dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile, l’acqua pubblica e molto altro. Siamo ancora questo. Anzi, da oggi lo siamo con maggiore consapevolezza. Ringrazio anche Beppe Grillo per il grande contributo offerto in questa fase. Il pensiero è libero solo quando libere sono le persone. Viva il MoVimento 5 Stelle. Viva l’Italia.

Soddisfatto anche il capo politico dell’M5s Vito Crimi: