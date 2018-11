L’ideona del M5S: controllare la divulgazione scientifica in RAI

A prima vista l’immagine di Carlo Sibilia che controlla i testi di Superquark e segna in rosso le parti da cambiare con link a Informare per Resistere è piuttosto affascinante, ma per fortuna è soltanto un’allucinazione. Però il MoVimento 5 Stelle ha proposto davvero di controllare la divulgazione scientifica in RAI attraverso una commissione apposita. Lo racconta oggi La Stampa:

La divulgazione scientifica? Deve essere controllata da una commissione apposita che ne decreti l’importanza e che ne accrediti la divulgazione attraverso i canali del servizio pubblico. Questa è in sintesi il cuore della proposta di legge firmata dal pentastellato Luigi Gallo, una proposta da polemica immediata. Perché la commissione che decide le «ricerche da divulgare» dovrebbe essere istituita dal Mise con il coinvolgimento della Rai, «al fine di selezionare le migliori forme di diffusione della più recente informazione culturale e scientifica a favore della collettività da trasmettere attraverso il servizio pubblico. Un testo da recepirsi all’interno del contratto di servizio Rai».

E i divulgatori scientifici cosa ne pensano?