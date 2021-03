I ladri che tentano il furto in un bar a bordo di un’ambulanza | VIDEO

È accaduto in provincia Caserta dove i malviventi si sono presentati in un locale a bordo di un mezzo di soccorso. L’impianto di allarme li ha messi in fuga

Una scena paradossale in quel di Caserta, dove due malviventi si sono presentati a bordo di un’ambulanza per tentare il furto all’interno di un bar. Il tutto è stata ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate all’interno del locale. Alla fine, i due hanno desistito dopo aver fatto scattare la sirena dell’allarme. È accaduto a Lusciano, un comune di 15mila anime in provincia di Caserta. Il furto non è andato a buon fine, ma ora si indaga anche sul mezzo con cui la coppia di ladri si è presentata sul posto per tentare – e fallire – la ruberia.

Lusciano, ladri tentano furto in un bar a bordo di un’ambulanza

Il locale preso di mira dai due ladri in ambulanza è il Bar Gabriele di via Giacomo Leopardi, a Lusciano. Il filmato immortala i malviventi che arrivano a bordo di un mezzo di soccorso con su scritto “Centro mobile di riabilitazione” e si fermano (con le luci delle sirene accese) davanti all’ingresso principale del bar. Scendono entrambi – a volto coperto -, armeggiano davanti alla porta e uno dei due – torcia alla mano – riesce a entrare scavalcando il passamano delle scale all’ingresso. Poi, però, qualcosa rovina i loro piani.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza

L’impianto d’allarme presente all’interno del bar di via Leopardi a Lusciano fa scattare il suono della sirena. I due, allora, preferiscono fuggire dalla stessa porta da cui sono entrati: risalgono a bordo dell’ambulanza e partono a tutta velocità per allontanarsi dal luogo del tentato misfatto. Ma le immagini delle telecamere di sorveglianza sono già finite nelle mani delle forze dell’ordine che, oltre a indagare sull’effrazione e sul tentativo di furto finito male, dovranno anche capire se quando, come (e se) quell’ambulanza sia stata rubata o sottratta a un presidio medico della zona.

