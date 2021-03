Lula ha accolto così la notizia: “Il Brasile non deve più votare un troglodita come Bolsonaro”

Il giudice della Corte Suprema del Brasile, Edson Fachin, ha invalidato tutte le condanne dell’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva che quindi recupera i suoi diritti politici e potrà candidarsi di nuovo. Secondo quanto riporta il sito Globo.com, il giudice ha stabilito che la giustizia del Paranà non aveva competenza sull’inchiesta sulla cosidetta Operação Lava Jato, per la quale Lula era stato condannato nel 2018. La condanna impedì all’ex presidente di partecipare nelle presidenziali, nelle quali tutti i sondaggi lo davano vincente, che furono poi vinte da Jair Bolsonaro. Che ha deciso di salutare così: “Il Brasile non deve più votare un troglodita come Bolsonaro”.

Il giudice Fachin – come detto – ha annullato le condanne relative al caso dell’Istituto Lula, dell’appartamento di lusso a San Paolo e al caso Aitibaia. Secondo quanto stabilito dal giudice della Corte Suprema ora questi casi dovranno di nuovo essere analizzati dalla Corte Federale. Intanto, però, l’ex presidente, che nel novembre del 2019 era stato scarcerato dopo 19 mesi di detenzione, ora riacquista i suoi diritti politici e potrebbe candidarsi di nuovo alle presidenziali contro Bolsonaro nel 2022.

Lula, le reazioni in Italia

Beppe Grillo: “Il giudice supremo Edson Fachin ha deciso di annullare tutte le condanne contro l’ex presidente del Brasile Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, simbolo di speranza, coraggio e onestà, potrà partecipare alle prossime elezioni presidenziali del 2022! E ancora una volta ‘Lula Vale A Luta!'”. Dello stesso avviso anche Nicola Zingaretti: “La Corte Suprema del Brasile annulla ogni condanna nei confronti di Lula. Una bella notizia per la democrazia, la giustizia, la libertà”. Un tweet è arrivato anche dall’ex presidente del Consiglio Enrico Letta: “Annullate in Corte Suprema le condanne a Lula. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia”