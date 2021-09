Ludovica Bizzaglia e gli odiosi insulti dei no-vax all’attrice con la pericardite che raccomanda di vaccinarsi | VIDEO

Ludovica Bizzaglia in una serie di storie Instagram ha spiegato quanto sia importante che tutti si vaccinino. E’ bastato questo che i no vax la aggredissero con frasi impietose

Ludovica Bizzaglia lo ha detto da sola che il vaccino è importantissimo, perché lei fa l’attrice ma non ad Hollywood. Il suo è uno dei settori che è stato maggiormente colpiti dal Coronavirus e questo è sufficiente a rispondere a tutti gli scettici che per tornare a lavorare e a vivere la soluzione c’è . Ecco perchè bisogna rispondere presenti alle chiamate della sanità. E che a dirlo sia lei è importante, anche all’indomani di diagnosi di pericardite al cuore da vaccino. Una patologia passeggera che se acuta porta qualche giorno di degenza, se cronica i tempi si allungano.

All’attrice Ludovica Bizzaglia è stata riscontrata una pericardite da vac*ino, ma continua a credere che questo sia l’unica via d’uscita. Davanti a questa affermazione mi arrendo, gli inietteranno una sostanza che annienta la personalità sottoponendoli al proprio volere. pic.twitter.com/PpKVceTpIz — 🦢🧱Isαbεllα®🇮🇹 ❥✞‏ن (@ArmoniosiAccent) August 29, 2021

Ludovica Bizzaglia, la pericardite al cuore da vaccino e l’odio dei no vax: la reazione dei social

Non c’è voluto molto però che i no vax andassero alla carica della protagonista di “Un posto al sole”. I commenti si sono sprecati, tra chi la compatisce e chi non è in grado di spiegarsi come possa la ragazza mantenere la stessa posizione sul tema. E c’è chi la chiama “coglio.a”. Chi le dice che sarebbe stato meglio sdraiarsi sul classico divano del produttore. Come a dire che è una venduta, che si è fatta pagare per il video nelle storie di Instagram.

#LudovicaBizzaglia

2a dose il 5 ago.

Dolori, in ospedale le dicono che non ha nulla. Diagnosi successiva: pericardite da vaccino.

Ma lei ci tiene a risp ai #novax, dice che lo rifarebbe un milione di volte e invita tutti a vaccinarsi per uscire dall’incubo.

Intanto lo vive lei / pic.twitter.com/Swja0TtPBL — Covidiots – la paggina officinale (@Covidioti) August 29, 2021

L’attrice in un video ha prima confessato quello che le è accaduto, sottolineando quanto possa essere stata sfortunata. E poi ha rilanciato il messaggio: vaccino come unica via d’uscita.

Una ragazza di 20 anni che rischia ZERO di aggravarsi e morire di #COVID19, che a seguito della vaccinazione manifesta una pericadite, che afferma che si vaccinerebbe “milioni di volte” è un’IDIOTA irresponsabile. Punto.#LudovicaBizzaglia

pic.twitter.com/g2OQfwAIf9 — Flaminia🧱 (@flayawa) August 30, 2021

Tantissimi, troppi, hanno colto l’occasione per offenderla. Eppure Ludovica Bizzagli, classe 1996 nata a Roma, è il profilo solo di un cittadino moderno. Uno che si fida della scienza e sa che la scienza ha delle controindicazioni e che non possono essere queste a mandare a monte anni di studi, lavori e teorie. I numeri sui vaccini continuano ad essere positivi, i rapporti tra chi ha contratto il covid con e senza vaccina lo si legge nei nomi di chi è stato ospedalizzato: quasi tutti soggetti che non hanno cominciato il ciclo vaccinale e che hanno contratto il virus.