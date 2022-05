L’allenatore della Basket Roma che prende a schiaffi la giocatrice 17enne per un errore in campo | VIDEO

Violenza nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo di una partita di serie B femminile di pallacanestro al PalaSojourner di Rieti tra la Basket Roma e la favorita Aran Cucine Roseto: l’allenatore della squadra di casa, Luciano Bongiorno, 51 anni, ha inveito contro una sua giocatrice diciassettenne, “colpevole” di aver commesso un errore in campo, e poi le ha dato uno schiaffo alla nuca mentre rientrava in panchina.



L’allenatore della Basket Roma Luciano Bongiorno prende a schiaffi la giocatrice 17enne per un errore in campo | VIDEO

Il match, valevole per gli spareggi, rientra comunque in una categoria di dilettantismo dove dovrebbe prevalere il divertimento sui risultati sportivi. Al coach non è però andato giù il punto siglato dalle avversarie proprio un istante prima del break, nato da un contropiede innescato dalla ragazza poi aggredita. Al momento dello schiaffo è piombato il silenzio sull’intero palazzetto. Bongiorno ha fornito una sua versione di quanto accaduto: “Conosco la ragazza dall’età di 6 anni, ora ne ha 17. Mi sono avvicinato a lei che aveva sbagliato un tiro semplicemente per spronarla, per dirle di non abbattersi. Chiedo scusa se dal linguaggio del corpo ho commesso errori, ma assolutamente non era mia intenzione colpire nessuno. Mi avvicino per spronarla e dare una pacca di conforto, le sfioro la coda dei capelli. Ma ripeto: non c’era alcun intento diverso. Sono insegnante alla scuola elementare e allenatore da 32 anni e mai accaduto nulla. Tutto è iniziato da due sostenitori di Roseto, che hanno iniziato a inveire, ma davvero non è accaduto nulla e mi dispiace se dal video che sta circolando si fanno commenti senza conoscere quanto realmente avvenuto”.

(immagine di copertina: screenshot video Il Messaggero)