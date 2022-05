Luciana Littizzetto e lo strano caso del doppio cognome della coppia Maroni & Rotti | VIDEO

La comica piemontese ha ringraziato la Consulta per quel passo in avanti sui cognomi e, poi, ha ironizzato su alcune “pericolose” coppie

L’appuntamento domenicale di “Che Tempo che Fa” con la letterina scritta e letta da Luciana Littizzetto ha affrontato il tema sollevato dalla decisione della Corte Costituzionale di dichiarare discriminatorio l’articolo 262 del codice civile, che attribuisce automaticamente il cognome del padre ai figli. Un argomento che, nei giorni scorsi, è stato oggetto di un ampio dibattito. L’attrice comica piemontese, però, ha voluto ringraziare – a modo suo – il Presidente della Consulta Giuliano Amato per aver finalmente portato all’attenzione un tema che per decenni è stato dato per scontato.

«Vuoi sapere quando una legge è buona? Quando aggiunge delle possibilità, e non ne toglie nessuna.»@lucianinalitti a #CTCF con @fabfazio pic.twitter.com/y9xspTT9co — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 8, 2022

Littizzetto e il caso del doppio cognome della coppia Maroni & Rotti

Dopo aver detto grazie, con la sua classica ironia, a Giuliano Amato, Luciana Littizzetto ha sottolineato come questa decisione della Consulta sia riuscita a scoperchiare un vaso di Pandora rimasto chiuso per anni. Anzi, da sempre in Italia. Un percorso ricco di contraddizioni che ora, con questa sentenza (in attesa che il Parlamento legiferi su ciò) della Corte Costituzionale, è finalmente stato portato alla luce del sole.