Luca e Francesco: chi sono i due leghisti che chiedevano rubli con Savoini?

Luca e Francesco? Salvini non sa nulla. I nomi degli altri interlocutori al tavolo dei russi che offrivano 65 milioni alla Lega sono sconosciuti al vicepremier e ministro dell’Interno. Ed è piuttosto strano, visto che si parla di persone che facevano parte della sua delegazione e i cui nomi escono nelle trascrizioni dei dialoghi che hanno già messo nei guai Gianluca Savoini, indagato a Milano per corruzione internazionale. Eppure qualche ipotesi sulla questione c’è. Racconta oggi Antonio Massari sul Fatto Quotidiano:

il 18 ottobre 2018 un suo fedelissimo, Gianluca Savoini, in compagnia di due uomini, tali “Luca”e“Francesco”, avrebbe trattato con alcuni russi per far arrivare milioni di dollari al Carroccio. Il tutto attraverso un affare sul petrolio che avrebbe potuto coinvolgere banche austriache e porti olandesi. Il dialogo avviene a Mosca, il 18 ottobre 2018, nel l’hotel Metropol, proprio mentre Salvini è in Russia. Il giorno prima ha partecipato al convegno di Confindustria Russia esordendo, peraltro, con le seguenti lungimiranti parole: “Ci troviamo in un albergo a ragionare di un’assurdità : ogni volta che torno in Italia, sappiatelo, c’è qualche giornale che si diletta a scrivere che Salvini va in Russia perché i russi lo pagano”.

Salvini evidentemente non immagina che il suo fido Savoini –il quale, in maniera altrettanto evidente, non deve averlo informato – in poco meno di 24 ore si troverà seduto nella hall dell’hotel Metropol; che s’intratterrà con due russi e due italiani, tali “Luca”e“Francesco” appunto, per discutere di milioni di euro che sarebbero giunti attraverso una partita di giro legata al petrolio.