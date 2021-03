Lotteria degli scontrini: i vincitori della prima estrazione

Nei giorni scorsi si è conclusa la prima tornata mensile per la Lotteria degli Scontrini e oggi, sul profilo Twitter dell’Agenzia per le Dogane e per i Monopoli, sono stati pubblicati i risultati della prima estrazione: i dieci fortunati vincitori si porteranno a casa il “premio” da 100mila euro. Ma c’è spazio anche per gli esercenti che hanno partecipato al programma del governo: per loro erano in palio dieci premi da 20mila euro.

Lotteria degli scontrini, ecco i vincitori della prima estrazione

Ecco i fortunati vincitori dell’estrazione che si è tenuta questa mattina. A pubblicare i risultati è stato il profilo Twitter dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

A breve, i vincitori riceveranno comunicazione e i risultati della prima estrazione della Lotteria degli Scontrini (quella che fa riferimento alle spese sostenute nel mese di febbraio) saranno pubblicati anche sul sito ufficiale (e istituzionale) del programma.

Come riscuotere il premio

Il sito ufficiale della Lotteria degli Scontrini spiega anche le modalità di comunicazione e riscossione per chi ha vinto il premio messo in palio.

Le comunicazioni ai vincitori saranno effettuate: agli acquirenti, tramite PEC (se l’indirizzo di posta elettronica certificata è stato fornito nella sezione “area riservata”) ovvero tramite raccomandata AR all’indirizzo di residenza o al domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in Anagrafe Tributaria (se l’indirizzo di posta elettronica certificata non è stato fornito nella sezione “area riservata” o non risulta attivo o se la casella risulti piena al momento della comunicazione); agli esercenti, individuati sulla base del numero di partita IVA memorizzato nella banca dati “Sistema Lotteria”, tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata disponibile sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC); tramite raccomandata AR al domicilio fiscale nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena al momento della comunicazione.

