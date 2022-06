Da qualche ora a questa parte su Instagram sta andando alla grande un post di Lory Del Santo. Ma la motivazione è abbastanza curiosa. Non per la fotografia, neanche per il post scritto che la accompagna. L’attenzione mediatica si è rivolta su di lei per via di una serie di commenti – complimenti – che la stessa showgirl ha rivolto a se stessa.

La strana storia di Lory Del Santo che si fa i complimenti da sola su Instagram

“Ti ammiro tantissimo, ti ho sempre votata per rimanere. Eri una perla in quel gruppo di selvaggi”, ma anche “Ciao lory per me ha vinto lo stesso mi dispiace che se uscita dal programma volevo dirti che sei una persona forte e onesta nonostante le critiche che ti hanno fatto i tuoi compagni , sicuramente non hanno capito la persona che sei veramente ti voglio bene lory , adesso faccio il tifo per mark . spero che ne esca vincitore , nonostante le critiche fatte per voi volevo dirti che siete una bellissima coppia ❤️”. Parole bellissime, meravigliose, ma tutte firmate da un’unica penna. Proprio quella di Lory Del Santo che si è prodotta in numerosi commenti, tutti entusiastici, verso se stessa. Ecco alcuni esempi.

Una serie di commenti “firmati” Lory Del Santo Official, il profilo ufficiale – con tanto di spunta blu – dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Lei stessa ha sottolineato che non si trattasse di un’operazione – riuscita male – di autopromozione. In tanti, infatti, hanno pensato che quello fosse un tentativo di auto-esaltazione attraverso profili falsi, pubblicati – però – senza sloggarsi dall’account ufficiale. Invece, la stessa showgirl ha spiegato di aver riportato solamente alcuni dei “pensieri” più carini ricevuti dopo la sua eliminazione dal reality show di Canale 5. Sta di fatto che, dopo le ironie (e le polemiche) quel post è stato rimosso dalla pagina e con lui anche tutti quei commenti.