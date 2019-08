Mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti fa sapere che gli italiani non vanno più dal medico di base, il vicesindaco di Roveré Veronese – un paese della Lessinia – Loris Corradi si prende il suo giusto tributo di pattume per essersi presentati in pubblico con la maglietta “Se non puoi sedurla puoi sedarla”.

Loris Corradi: il vicesindaco di Roveré con la maglietta “Se non puoi sedurla puoi sedarla”

Corradi era stato indicato come appartenente alla Lega prima e a Fratelli d’Italia poi, ma entrambi i partiti hanno negato che sia tra i loro iscritti. L’amministratore l’ha sfoggiata domenica scorsa, salendo sul palco della sagra del paese, per l’estrazione della lotteria. E all’inizio, letto lo slogan dalla presentatrice dello spettacolo, c’erano stati dei risolini. La vicenda è divenuta di dominio pubblico grazie alla lettera indignata di una signora, presente alla sagra, pubblicata qualche giorno dopo dal quotidiano L’Arena di Verona: “mi chiedo – scriveva – cosa pensino le donne veronesi della battuta e del messaggio lanciato da un rappresentante delle istituzioni… A me e alle amiche sedute al mio tavolo non ha fatto per niente ridere”. Da lì la protesta per la t-shirt sessista è divenuta virale, soprattutto su Facebook, con messaggi di censura nei confronti di Corradi, giunti anche da donne della Lega: “Non credo che le donne ridano, nemmeno le donne della Lega, dai. Non credo”, ha scritto un’assessora leghista di Sona, un altro paese del veronese.

“Se questa maglietta la mettesse davanti a mia moglie, figlia o madre gli arriverebbe ‘na pizza che lo rigiro dall’altra parte. # subumano”, ha scritto su Twitter Alessandro Gassman. Gaylex, associazione di avvocati e attivisti per la tutela dei diritti delle persone Lgbtq, nei prossimi giorni presenterà un esposto alla magistratura: “Come avvocati e attivisti che si battono per l’eguaglianza e per un Paese in cui veicolare messaggi che istigano alla violenza non sia considerata goliardia – spiega l’associazione – bensì pericolo concreto per le vite altrui, abbiamo deciso di presentare un esposto affinché accerti se quella frase integra gli estremi dell’istigazione a delinquere”. Gaylex sottolinea inoltre che si tratta di “una frase gravissima, che offende non solo le donne ma tutti i cittadini e soprattutto le tante vittime di stupro che certamente non avranno niente da ridere leggendo quella scritta”.

Leggi anche: Prima gli italiani ricchi: come Giorgetti si inventa l’inutilità dei medici di famiglia