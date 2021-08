Il furto subìto dalla medaglia d’argento olimpica Lorenzo Zazzeri al suo rientro in Italia

Un rientro in patria, nella sua Firenze, da trionfatore. È iniziata così la mattinata di Lorenzo Zazzeri, il nuotatore toscano che ha conquistato alle Olimpiadi di Tokyo una storica medaglia d’argento nella 4X100 stile libero. L’abbraccio con i parenti e i fan, poi quella visita nella sua piscina di Bellariva. Ed è lì che è arrivata l’amara sorpresa: mentre lui era impegnato all’interno della struttura, qualcuno ha distrutto i vetri della sua automobile per rubare il borsone con i suoi “ricordi” olimpici.

Lorenzo Zazzeri, la medaglia d’argento olimpica derubata a Firenze

A denunciare quanto accaduto è stato lo steso Lorenzo Zazzeri attraverso i suoi profili social: “Oggi, 3 agosto, verso le 13:30 hanno sfondato il vetro della mia auto di fronte alla Piscina Bellariva di Firenze. Mentre ero passato a salutare i miei compagni di squadra, Rubando i ricordi delle mie olimpiadi, compresa la GoPro e l’ipad con tutti i video delle Olimpidi ed i souvenir per la mia famiglia. Faccio un appello ai ladri, se mai leggerete tutto questo, vi chiedo di restituire i miei ricordi alla Piscina di Bellariva e tenervi tutto ciò di materiale che possa servirvi. Sono disponibile anche a pagare un “riscatto” pur di riaverli. Sono distrutto, Fate girare”.

E su Instagram ha pubblicato anche le fotografie dei vetri della sua automobile distrutti per rubare quel borsone.

All’interno di quel borsone – anche se è solo una magra consolazione – non c’era la medaglia d’argento conquistata ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 solo qualche giorno fa. Il metallo prezioso, infatti, è sempre rimasto al suo collo durante la visita in piscina. Tra gli effetti rubati, però, c’è un iPad con un vlog dei migliori momenti – ripresi con la sua GoPro – immortalati in Giappone durante questa sua fortunata trasferta a cinque Cerchi. Il suo appello è proprio per riavere indietro tutto ciò, non gli altri effetti personali.

(foto da Instagram)