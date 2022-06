Lorenzo Fragola ha pubblicato su Tiktok un breve filmato: il cantante spiega che le immagini lo ritraggono in un momento molto particolare, i postumi di un attacco di panico. E sottolinea i motivi che lo hanno spinto a pubblicarlo.

Lorenzo Fragola e il video dopo l’attacco di panico: “Non c’è vergogna alcuna”

“Questo video l’ho registrato subito dopo un attacco di panico che ho avuto alle 4 di notte. Posso dire che è un’esperienza terribile, ma volevo mostrarlo per dire a tutti quelli che soffrono di questa cosa che bisogna parlarne e farsi aiutare. Si tratta di un disturbo e non c’è vergogna alcuna”, scrive a corredo del breve filmato. Un modo quindi per combattere uno stigma, quello che spesso si accompagna a chi soffre di problemi di salute che non hanno a che fare con qualcosa di visibile. Quante volte di fronte alla depressione si sente dire “non ci pensare, tirati su”, ignorando che non si tratti di uno stato d’animo ma di una vera e propria patologia? In questo caso il cantante, che recentemente ha spiegato di aver subito un lutto e di passare un periodo difficile per questo, ha voluto condividere il suo attacco di panico. Con il respiro corto, il volto contratto e lo sguardo pieno di angoscia si è mostrato senza schermi e senza maschere. Qualcuno, tra i tanti che hanno apprezzato il suo gesto, lo ha criticato dicendo che si era inventato tutto. Il cantante vincitore di X Factor ha affrontato gli hater sottolineando come il suo video aveva il solo scopo di sensibilizzare tutti su un tema delicato e che spesso viene nascosto per pudore o vergogna come la salute mentale: “Per tutti quelli che dicono pubblicità. Pensate veramente che pubblicherei una cosa così intima e a tratti imbarazzante per pubblicità? Ma meno male che i vostri figli sono una generazione migliore di voi”.