Lorenzo, morto a 24 anni schiacciato da un trattore mentre lavorava

Un altro infortunio sul lavoro mortale, questa volta a Greve in Chianti: un ragazzo di appena 24 anni è morto schiacciato da un trattore mentre lavorava in azienda. Si chiamava Lorenzo Fino.

Questa mattina, intorno alle 8, Lorenzo Fino, questo il nome della vittima, è salito come ogni giorno sul trattore a cingoli per lavorare nell’azienda “Panzanello”. A causa del terreno scosceso, il giovane ha perso il controllo del mezzo e cadendo è rimasto incastrato sotto il mezzo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Greve in Chianti e della compagnia di Figline Valdarno. Lorenzo Fino, nato a Roma il 3 ottobre 1997, era regolarmente assunto presso l’azienda agricola “Panzanello”, con annesso agriturismo, di cui è titolare lo zio e dove il giovane era domiciliato.