Loredana Bertè e le scarpe rosse a Sanremo per ricordare la violenza sulle donne

“Grazie per avermi permesso di portare il messaggio contro la violenza sulle donne. Al primo schiaffo bisogna denunciare”. Così Loredana Bertè alla fine della sua esibizione durante la prima serata di Sanremo 2021 ha sottolineato il suo gesto contro i femminicidi. La cantante infatti ha portato sul palco dell’Ariston delle scarpe rosse per ricordare la violenza che ogni giorno subiscono le donne. La rocker inoltre sul suo outfit aveva anche un fiocchetto rosso sulla giacca. Le donne in politica hanno reagito approvando il gesto della Bertè, come Beatrice Brignone:

Bello vedere le scarpe rosse contro la violenza sulle donne sul palco di #Sanremo2021. Grazie, Loredana Bertè. La prima lotta è quella culturale. pic.twitter.com/0xCfjWsgeI — Beatrice Brignone (@beabri) March 2, 2021

“Loredana Bertè porta sul palco di Sanremo le scarpe rosse simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Grazie a questa grande artista e donna straordinaria” ha ringraziato la Bellanova seguita dalla ministra per le pari opportunità Elena Bonetti: “Grazie Loredana Bertè”. Ma anche chi guardava Sanremo ha compreso e apprezzato il messaggio che la Bertè ha voluto lanciare:

loredana bertè ha portato un bellismo messaggio: ha indossato un paio di scarpe rosse, simbolo contro il femminicidio e la violenza sulle donne in generale le scarpe rosse “rappresentano il percorso di ogni singola donna verso la libertà dalla violenza”#Sanremo2021 — meow,, ᵔᴥᵔ (@taeffetto) March 2, 2021

Il video della performance di Loredana Bertè lo potete guardare qui. La cantante ha ripercorso la sua carriera con un medley di grandi successi tra i quali “Mare d’inverno”, “Dedicato”, “Non sono una signora”, e il suo ultimo brano “Figlia di”