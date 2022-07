La risposta definitiva di Loredana Bertè al leone da tastiera che vorrebbe i gay impiccati e Putin in Italia

L’odio online vive in un ecosistema tutto suo che ha le sembianze di una savana. Perché lì vivono i leoni da tastiera, coloro i quali passano le giornate sui social per insultare tutto e tutti, pensando sempre di passarla liscia. Odio politico, odio sociale, odio “sessuale”. Perché la maggior parte degli insulti che si incontrano in rete sono di stampo omofobo. E Loredana Bertè ha deciso di pizzicare uno di questi hater del web, mettendolo di fronte a tutte le amenità scritte in pochissime parole attraverso un pensiero breve ma pieno di rancore.

Loredana Bertè e la risposta perfetta all’hater omobofo (e sostenitore di Putin)

Il leone da tastiera aveva commentato così, suo social, l’immagine di una coppia di uomini che si stavano baciando durante una cerimonia:

“Prendete due corde e appendetevi allo stesso albero tutti e due speriamo arrivi Putin cosi’ fa na pulita”.

Italiano incerto, punteggiatura assente, concordanze lasciate su qualche libro grammaticale dell’epoca scolastica. Ma questi sono gli aspetti meno gravi del commento pubblicato da tal “Gabriele”, il cui odio omofobo riecheggia in ogni singola parola scritta. E la risposta perfetta e definitiva gliel’ha data Loredana Bertè su Instagram:

“Gabriele, ti dico una cosa, bello: se arrivasse Putin tu nemmeno più questi commenti incommentabili potresti scrivere e allora poi come sfogheresti tutta la tua frustrazione, una volta oscurati i social? Pensaci, leone da tastiera”.

Se fosse una partita di tennis, sarebbe il classico “game, set. Match”. Perché in poche parole, la cantautrice calabrese ha messo l’hater di fronte a tutta l’illogicità del suo pensiero. Con l’omofobia che fa solo da contorno a quella serie di amenità scritte in poche righe. Il riferimento a Putin è la ciliegina sulla torta di un commento che rappresenta la peggior faccia della società attuale: quella omofoba, che non vuole che ogni singolo cittadino abbia dei diritti, e quella che ancora non ha capito l’attualità del Mondo. Nonostante le evidenze.