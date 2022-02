Dopo aver cantato “Sei bellissima” con Loredana Bertè, Achille Lauro ha fatto leggere una suo dedica per la sua duettante: “Stasera per i tuoi occhi ancora chiedo scusa e vado via”

Prometteva di essere la coppia più “esplosiva” della serata: Loredana Bertè e Achille Lauro nella serata delle cover di Sanremo con “Sei bellissima”. Il giovane rapper non si è addentrato negli acuti della canzone, preferendo lasciarli all’interprete originale del pezzo.

La dedica di Achille Lauro a Loredana Bertè dopo aver cantato “Sei bellissima” con lei a Sanremo

Al termine dell’esibizione Lauro ha regalato un enorme mazzo di rose alla sua duettante: “Ci tengo a regalare questi fiori a Loredana per l’immensa artista e la straordinaria donna che è. Mi sono permesso di scriverle un biglietto”. Il messaggio è stato letto da Amadeus: “Che strano uomo sono io, incapace di chiedere scusa, perché confonde il perdono con la vergogna. Che strano uomo sono io che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere. Che strano uomo sono io, capace di dire solo dire sei bellissima perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera per i tuoi occhi ancora, chiedo scusa e vado via”.