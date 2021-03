Lopalco: “Fiducia nella vaccinazione, questo è un segnale di sicurezza” | VIDEO

Ieri l’epidemiologo e assessore alla sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco ieri a Piazzapulita ha parlato del ritiro del lotto di vaccini Astrazeneca che ha generato una psicosi ingiustificata. Lopalco ha spiegato perchè i controlli dovrebbero rassicurare tutti riguardo le vaccinazioni. “Dobbiamo avere fiducia nella vaccinazione, questo è un segnale di sicurezza. Adesso dobbiamo indagare se questo segnale non sia anche un evento avverso reale. Bisogna capire, che rispetto a quello che sappiamo, vaccinarsi è più sicuro di andare in giro e prendersi il Covid”.

Non è il solo a spingere perchè la questione del lotto Astrazeneca venga affrontata con razionalità: “È giusto fare tutti i controlli – ha spiegato Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano – ma credo che alla fine troveremo che i vaccini non sono collegati ai casi di trombosi. Finora abbiamo somministrato decine di milioni di dosi e non ci sono stati gravi effetti collaterali. Non più di quelli degli altri vaccini. Anche durante le sperimentazioni AstraZeneca aveva registrato un sospetto evento avverso, un caso di mielite. Ma poi si era capito che quel disturbo non dipendeva dal vaccino”. E anche Andrea Crisanti è assolutamente certo di Astrazeneca: “Io ho fatto il vaccino Pfizer, ma oggi mi farei AstraZeneca se fosse l’unico vaccino a disposizione”, ha spiegato a Piazzapulita: “Non ci sono dati che dimostrino che questo vaccino provoca complicazioni gravi. L’Inghilterra ha vaccinato 10 milioni di persone con AstraZeneca”