L’«onestà intellettuale» di Salvini secondo Michele Emiliano

Un endorsement quello di Emiliano che ha lasciato sconvolto tutto il panorama politico pugliese. E’ nota da sempre la simpatia del Presidente verso le opposizioni, a lui si riconosce un ruolo di mediazione di cui pochi possono farsi vanto in tutto il paese. Fino ad oggi aveva però mantenuto una posizione molto solida e distante dalle destre nazionali, soprattutto dalla Lega.

#Emiliano sta pian piano delineando la sua visione politica: dopo il sostegno al sindaco di CasaPound, ieri i complimenti a #Salvini. In Puglia l’alleanza si sta allargando? pic.twitter.com/UQDEH9Sk2D — Dario Stefàno (@DarioStefano) August 30, 2021

Il Senatore dem Dario Stefano, ad inizio estate autosospesosi dal Pd, ha attaccato ancora una volta il Presidente che lui ha sostenuto fortemente in campagna elettorale. Sebbene le avvisaglie di quello che sarebbe accaduto erano note ai più. Della stessa linea anche Nicola Bavaro, segretario di Sinistra Italiana. “Non so a quale visione di Paese si riferisca Emiliano. Forse quella dello sblocco dei licenziamenti? O a quella dei condoni? O a quella che liscia il pelo ai No vax che picchiano i giornalisti? O forse a quella di un partito che deve restituire 49 milioni di euro di soldi pubblici? Questo sono Salvini e la Lega. Non voglio pensare che Emiliano apprezzi questa ‘visione di Paese’. E allora penso che – conclude Bavaro – Emiliano non avesse ancora avuto modo di ringraziare Salvini per la scelta di candidare Raffaele Fitto in Puglia”.